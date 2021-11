FC Barcelone - Mercato : l'arrivée de Xavi officialisée, Laporta lui promet déjà du lourd

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

C'était un secret de polichinelle déjà largement éventé, c'est désormais officiel. Quelques heures après avoir rompu son contrat avec le club qatari d'Al-Sadd, Xavi Hernandez débarque au FC Barcelone avec un contrat de trois ans jusqu'en juin 2024. Tard dans la nuit, le Barça a officialisé le retour de son ancien milieu de terrain, parti dans le Golfe il y a six ans. Attendu en Catalogne, Xavi sera présenté à la presse lundi.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t