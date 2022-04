FC Barcelone : la signature d’un chouchou de Xavi enfin bouclée !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Attendu depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, la signature et l'annonce officielle de la prolongation de contrat de Ronald Araujo au FC Barcelone devrait bientôt avoir lieu.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, le défenseur central uruguayen, qui est un titulaire indiscutable de Xavi, devrait bientôt prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires avec le club blaugrana, soit jusqu'en juin 2026. Sa nouvelle clause libératoire devrait être de 1 milliard d'euros.

