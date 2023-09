FC Barcelone : Laporta et Alemany s'enflamment pour leur fin de Mercato

Vendredi, le FC Barcelone est parvenu à mener à terme et sans encombre les cinq opérations qu’il souhaitait mener. A la sortie du centre Joan Gamper, c’est un Joan Laporta triomphant qui a fait face aux micros au moment d’avaliser les prêts de Joao Felix (Atlético Madrid) et Joao Cancelo (Manchester City) mais également les départs d’Ansu Fati, Clément Lenglet ou Eric Garcia (« Ils devaient partir pour beaucoup jouer, c’était la meilleure solution ».

Le président du Barça s’est dit « fier de (ses) nouvelles recrues » : « Nous avons une équipe de professionnels de haut niveau qui ont travaillé très dur pour que tout se réalise », remerciant d’ailleurs Jorge Mendes d’avoir été « d’une grande aide » pour finaliser ces deals.

Son directeur sportif Mateu Alemany s’est aussi laissé bercer par ce sentiment du devoir accompli : « Nous sommes tous très heureux. C’était un super Mercato. 100% des objectifs ont été atteints. Il y a toujours des difficultés mais nous avons fait du très bon travail ». Comme souvent, le vrai verdict sera celui du terrain…

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Au FC Barcelone, Joan Laporta et Mateu Alemany l'ont bien compris au moment de s'autocongratuler pour leur Mercato. En espérant que le choix des Joao et les départs permettent au Barça d'afficher un bon visage sur la durée...