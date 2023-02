FC Barcelone : Laporta pique le Real Madrid et fait de grandes annonces sur le Mercato

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Laporta rassure sur les finances du Barça

« Ça fera bientôt deux ans qu’on est au club. On a pris un risque pour revenir au club dans une telle situation mais on a été valeureux. On est sur le bon chemin. Je veux parler de la situation économique, je veux dire que nous avons sauvé le club, nous avons pris des décisions pour réduire les dettes et maintenant nous sommes sous contrôle. La santé financière du club s'améliore nettement. On a atteint le record de revenus commerciaux de l’Histoire du club. Avant le 31 mars, le financement du projet Espai Barca sera bouclé. »

Niveau de jeu et objectifs à la hausse

« Nous avons gagné la Super Coupe avec un récital de football, notamment en finale contre le Real Madrid. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour gagner toutes les compétitions, mais nous voulons la Liga comme objectif principal. L’équipe est en voie de développement. On a une bonne défense, elle est compétitive mais on peut encore faire mieux. La dynamique est bonne mais on doit continuer. »

Xavi conforté dans ses fonctions

« Je veux féliciter Xavi. Il montre qu'il est l'entraîneur du club. Il connaît le club et sait comment on doit jouer. C'est une personne positive et qui cherche des solutions. Je repense au repli défensif contre le Real Betis en fin de match, ça te rend fier de cette équipe. »

Vers un mercato drastique cet été

« Si on a du mal à inscrire les joueurs, c’est parce qu’il y a une limite salariale fixée en Liga. Dans le cas du Barça, la limite salariale était excédentaires puisqu’il y avait des bonus, des salaires croissants. On prévoit une baisse de 170M€ de masse salariale en été. On l’a baissée de 100, il en reste 70 M€. »