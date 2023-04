FC Barcelone : le Barça a trouvé deux alliés pour sauver son Mercato d'été !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Samuel Umtiti (Lecce), Sergino Dest (Milan AC), Nico Gonzalez (Valence), Ez Abde (Osasuna), Eric Garcia, Ferran Torres... Autant de joueurs qui appartiennent au FC Barcelone et pourraient servir de moyens pour les Blaugranas de régler leurs soucis avec le fair-play financier.

En effet, alors que le club présidé par Joan Laporta cherche tous les leviers possibles à activer pour baisser sa masse salariale de 200 M€ et quand même pouvoir recruter, les prêtés et indésirables sont des armes possibles en vue d'un troc avec des clubs amis. Sport rapporte que l'Inter Milan et l'Atlético Madrid sont les deux meilleurs alliés d'un Barça qui va devoir jouer très serré cet été.

Des échanges pour sauver le Mercato

Proche du club italien depuis janvier suite aux discussions autour du cas Kessié, le FC Barcelone cherche un moyen d'exfiltrer plusieurs éléments à l'Inter. Le club milanais est d'ailleurs très intéressé par quatre éléments (Umtiti, Nico, Garcia, Torres) en plus de Jordi Alba et lui aussi prêt à discuter d'un échange incluant leur milieu de terrain croate Marcelo Brozovic. Un vrai poids lourd à même de renforcer le milieu du Barça.

Côté Colchoneros, il existe un accord sur le dossier de Yannick Carrasco. Le FC Barcelone dispose d'une option d'achat prioritaire à 15 M€ pour l'ailier belge. Une somme que les Blaugranas ne peuvent pas payer en l'état. Mais les Matelassiers sont ouverts à un échange, eux qui lorgnent Dest ou encore Ferran Torres après avoir réalisé le joli coup Memphis Depay en janvier. Ez Abde plait également au second club de Madrid.

Vous l'aurez compris : au Barça, on n'a pas vraiment de pétrole mais énormément d'idées...