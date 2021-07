FC Barcelone : le onze possible de Koeman pour la saison 2021-2022

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Très actif sur le marché des transferts, le FC Barcelone a enregistré les arrivées d'Emerson, Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero. En fin de contrat cet été avec le Barça, Lionel Messi est lui sur le point de prolonger l'aventure avec son club de toujours. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible de Ronald Koeman pour la saison 2021-2022.

Le onze probable du FC Barcelone : Ter Stegen - Dest ou Emerson, Piqué, Garcia, Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Messi, Depay ou Griezmann, Agüero.