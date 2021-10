FC Barcelone : les finances, Messi... L'hallucinant discours de Bartomeu sur le Barça

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Accusé d'être à l'origine des difficultés financières du FC Barcelone mais également d'avoir coûté le départ de Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu n'est plus l'intention de se laisser charger par l'administration Joan Laporta sans réagir. Même si son discours ne convainc plus après des années de gestion à l'à peu près, l'ancien président a apporté ses vérités.

La crise du Barça, c'est le Covid !

Sa gestion désastreuse ? Pas de sa faute, c'est le Covid : « Je sais que c'est une expression que l'on brandit, mais elle a été très sérieuse et responsable, rigoureuse, avec un projet et un plan stratégique qui a été établi avant tout en 2015. (…) Cette gestion sérieuse et rigoureuse a été coupée par l'apparition de la pandémie, qui a réduit drastiquement les revenus ».

Le départ de Messi, c'est Koeman !

Le cas Messi ? Si ça ne tenait qu'à lui, l'Argentin serait resté... Et qu'importe si la Pulga l'a ouvertement attaqué. Pour Bartomeu, c'est surtout Ronald Koeman qui a « perdu Messi » : « Moi, en tant que président, je n’ai pas voulu que Messi s’en aille et j’ai fait tout mon possible, tous les efforts pour que Messi ne quitte pas le club. Je pensais que c’était bon pour le Barça et Messi lui-même. Cet été, ils l’ont laissé partir et selon moi c’est une mauvaise décision. Jouer sans Lionel Messi signifie qu’il faut changer beaucoup de choses ». Difficile de faire sortie médiatique davantage hors sol...