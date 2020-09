FC Barcelone - Mercato : Lionel Messi a perdu ses deux gardes du corps

En l'espace de quelques jours, Lionel Messi a vu partir deux de ses amis dans le vestiaire du FC Barcelone : Arturo Vidal, transféré à l'Inter Milan, et surtout Luis Suarez, envoyé à l'Atlético Madrid. Comme le rapporte AS, ce sont les deux « garde du corps » de Messi qui ont ainsi quitté le vestiaire cet été.

Pepe Costa, le nouveau chien de garde de Messi ?

Le plus difficile pour la Pulga a surtout été de perdre le Pistolero uruguayen avec qui une profonde amitié était née durant leurs six années communes en voisins à Castelldefels, dans la banlieue chic de Barcelone. Mais la perte de Vidal, qu'il avait aussi appris à apprécier durant leurs deux dernières saisons chez les Blaugranas, est aussi dure pour le sextuple Ballon d'Or. « Face à la faiblesse d'esprit de certains membres du vestiaire, Messi a apprécié la fraîcheur, la vitalité et l'esprit positif du nouveau joueur de l'Inter », écrit AS.

Contraint de se rapprocher des autres survivants du vestiaire du Barça (Alba, Busquets, Piqué), Lionel Messi trouverait aujourd'hui refuge auprès d'un autre ancien – membre du staff élargi celui-ci - Pepe Costa, le Team manager du club catalan de qui il serait désormais « inséparable ».