FC Barcelone, Manchester United - Mercato : l'avenir de Griezmann dépendant de celui de Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Antoine Griezmann était titulaire dimanche soir pour le derby contre le Real Madrid (0-1). Mais dès la fin de la trêve internationale, lors du déplacement de l'Atlético à Séville, le Français devrait redevenir remplaçant. Les Colchoneros font tout leur possible pour ne pas avoir à payer les 40 M€ d'indemnité au FC Barcelone, prévue dans le cas où l'attaquant dispute la moitié des matches sur ses deux années de prêt. Diego Simeone va s'en tenir au plan : le faire entrer à l'heure de jeu pour la majorité des matches, ne le titulariser que pour les grosses affiches.

Podcast Men's Up Life

MU doit vendre Ronaldo avant d'espérer attirer Griezmann

Bien sûr, le FC Barcelone ne compte pas se faire avoir sans rien dire. Même si ses dirigeants ont depuis démenti l'information, ils ont demandé à leur service juridique d'étudier toutes les possibilités pour faire en sorte que l'Atlético paye ce qui est dû. Mais au final, il semblerait que les Madrilènes soient dans leur bon droit. Et que l'ultime chance pour les Blaugrana de récupérer une partie de la centaine de millions d'euros investie sur le champion du monde à l'été 2019 soit un transfert pur et simple cet hiver.

La bonne nouvelle, c'est que des clubs sont intéressés. Selon le média anglais The Athletic, plusieurs écuries anglaises ont pris des renseignements cet été. Notamment Manchester United, qui serait disposé à revenir à l'attaque en janvier. Mais à une seule condition : que Cristiano Ronaldo ait trouvé preneur. Le salaire du Portugais pèse trop sur les finances des Red Devils et empêche le recrutement d'une pointure comme Griezmann. Mais CR7 veut justement aller voir ailleurs. Il serait bien parti cet été mais faute d'avoir trouvé preneur, il s'est résigné à attendre janvier, en espérant que la Coupe du monde incitera certains à se pencher sur son cas. Ce serait une chance pour le FC Barcelone, même s'il n'est pas dit que Griezmann accepte de lâcher l'Atlético, où il se sent bien malgré sa situation sportive, pour rejoindre une équipe en reconstruction comme celle de MU...

#FCB🔵🔴



👀 El United ya intentó su fichaje este verano y podría volver a intentarlohttps://t.co/8hhIbL6sa4 — Diario SPORT (@sport) September 19, 2022

Pour résumer Pour éviter que l'imbroglio avec l'Atlético Madrid concernant l'indemnité à verser pour le transfert d'Antoine Griezmann ne finisse devant les tribunaux, le FC Barcelone verrait d'un bon œil un départ du Français en Premier League. Où Manchester United serait prêt à l'accueillir en cas de départ de Cristiano Ronaldo.

Raphaël Nouet

Rédacteur