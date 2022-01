FC Barcelone - Mercato : coup dur pour Morata, feu vert pour Alves !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Rarement, dans l'histoire du football moderne, un club à ce point endetté n'aura autant fait parler de lui au Mercato hivernal. Et le FC Barcelone est l'exception qui confirme la règle. Car en dépit de caisses vides, et d'une masse salariale qu'il est urgent d'alléger, le Barça continue de faire rêver. C'est le cas, sans doute, pour l'attaquant de la Juventus Turin, Alvaro Morata, annoncé avec insistance dans l'effectif de Xavi.

Seul souci, et il est de taille, Morata aurait eu, récemment, une entrevue avec son entraîneur, Massimiliano Allegri. Ce dernier s'est montré catégorique : la Juventus ne lâchera pas son attaquant cet hiver. Et demeure même satisfaite de ses performances.

Seule issue possible : que le club italien parvienne à recruter Mauro Icardi (PSG) et lâche Morata. Mais au vu des prétentions salariales de l'Argentin, on doute du futur transfert.

Par ailleurs, la bonne nouvelle du jour au FC Barcelone se nomme Daniel Alves. Sellon El Chiringuito, le latéral brésilien revenu cet hiver en Catalogne a été inscrit sur les registres de la Liga ce matin. Il devrait pouvoir être aligné par Xavi contre Linares ce soir en Coupe du Roi.

✅ @DaniAlvesD2, INSCRITO en La Liga. Ya está DISPONIBLE para jugar. pic.twitter.com/SBGk5wrn0m — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2022