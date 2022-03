FC Barcelone - Mercato : deux bonnes nouvelles tombent pour un dossier prioritaire de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

En contact depuis des mois avec César Azpilicueta, le FC Barcelone savait qu'il n'avait pas la main concernant le latéral droit de 32 ans. En effet, même s'il est en fin de contrat en juin et désireux de devenir blaugrana, l'ancien Marseillais a dans son contrat une clause permettant aux Londoniens de le prolonger unilatéralement pour une saison. Et il semblait plus que probable que c'était l'ambition des dirigeants des Blues.

Oui mais ça, c'était avant... Avant la crise russo-ukrainienne ayant entraîné des sanctions très sévères à l'égard des oligarques russes de la part de la communauté européenne. Roman Abramovitch a vu tous ses avoirs gelés, dont son club de football, qui n'a plus le droit de dépenser ou d'encaisser un centime. Même pas le droit de vendre des places pour les matches ou des maillots à la boutique !

Dans ces conditions, il n'a évidemment plus la possibilité de prolonger des joueurs. D'ailleurs, il se pourrait que la majorité d'entre eux fassent casser leur contrat à la fin de la saison. César Azpilicueta a donc désormais de bonnes chances de s'engager avec le FC Barcelone. Il restera à comprendre pourquoi Xavi tient absolument à l'avoir, sachant qu'il a déjà Sergino Dest et Daniel Alves dans son effectif...

#FCB 🔵🔴



👀 El Chelsea no ha aplicado la cláusula unilateral de renovación y el Barça insiste en su llegadahttps://t.co/HIJJrDLbkc — Diario SPORT (@sport) March 15, 2022