FC Barcelone - Mercato : 2 exigences qui prouvent que Messi partira en 2021

Au lendemain de l'annonce de Lionel Messi de sa volonté de rester au FC Barcelone une saison de plus, deux théories s'affrontent. La première prétend qu'à travers toute cette histoire, il va contraindre le président, Josep Maria Bartomeu, à la démission et que le possible successeur de ce dernier, Victor Font, bâtira une équipe compétitive autour de lui (retour de Neymar, Xavi sur le banc…). Donc que l'Argentin terminera sa carrière en Catalogne.

La deuxième assure au contraire que Messi partira dans un an, quand son contrat s'achèvera effectivement. Trop déçu qu'il est par la tournure des événements chez les Blaugranas, trop désireux de travailler à nouveau avec Pep Guardiola. Selon cette théorie, La Pulga se serait déjà mis d'accord sur un contrat de cinq ans avec le City Group, qui le verra jouer d'abord pour Manchester City, puis pour sa filiale américaine, à New York.

Pas de baisse de salaire, pas de risque de blessure

Mais les informations du média espagnol OK Diario tendent à prouver que ce sont les partisans de la deuxième théorie qui ont raison. Quand il a annoncé qu'il restait à ses dirigeants, Lionel Messi leur aurait expliqué qu'il ne comptait plus jouer s'il existait un risque de blessure et qu'il n'accepterait aucune baisse de salaire, même si la crise du Covid-19 a plombé les comptes du club. Plus question de faire de cadeau et pas question de risquer une blessure qui remettrait en question un transfert dans un an. Messi est resté à Barcelone contre sa volonté, les chances qu'il se réconcilie avec ses dirigeants frisent le néant. Celles qu'il parte dans un an sont conséquentes…