FC Barcelone - Mercato : 3 bons coups pour Messi, le Real Madrid a lancé son plus gros chantier

MARCA : « Voilà ce qu’il y a »



Marca fait le point sur l’effectif actuel du Real Madrid et les fins de contrat de certains cadres. On apprend ainsi que rien n’a avancé pour Lucas Vazquez et Sergio Ramos alors que les prochains à négocier se nomment Karim Benzema, Raphaël Varane et Nacho.

MUNDO DEPORTIVO : « Candidats »



Mundo Deportivo explique que José Luis Gaya (Valence FC) et Marcos Alonso sont des candidats pour suppléer Jordi Alba au FC Barcelone en cas de départ de Junior Firpo au mercato. Lionel Messi fera également son retour contre le Rayo Vallecano en Coupe du Roi (21h).

SPORT : « Eric Garcia ferré pour juin »

SPORT ne lâche pas le dossier Eric Garcia, qui devrait bel et bien signer au FC Barcelone à la fin de son contrat en juin à Manchester City. Le journal catalan explique par ailleurs que Messi s’est fixé la Coupe du Roi comme premier objectif de la saison.

AS : « Alaba, qui donne le plus ? »

AS se concentre sur David Alaba, annoncé au Real Madrid cet été mais pour qui la concurrence s’est renforcée. Le doute serait encore permis en raison du salaire promis au stoppeur du Bayern Munich. Les Merengue offre 11 M€ par an mais Manchester City grimpe jusqu’à 14 M€ quand le Barça et le PSG sont aussi dans la course.