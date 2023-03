FC Barcelone - Mercato : 300 millions d’euros bientôt dans les caisses du club ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sport fait le point sur l'aenir du FC Barcelone et annonce un prochain Mercato qui devrait être agité. Joan Laporta a confié qu'il souhaitait recruter un défenseur central, un latéral et un attaquant. Et dans le sens des départs, le président catalan aurait défini ses « intouchables » : Koundé, Araujo, Gavi, Pedri, Balde et Lewandowski.

Laporta serait ouvert au départ d'Ansu Fati

En revanche, il compterait sur 8 joueurs pour renflouer les caisses : Eric Garcia, Kessie, De Jong, Raphinha, Ferran Torres et Ansu Fati. Ces joueurs représenteraient 300 M€, avec une mise à prix à 90 M€ pour De Jong et à 60 M€ pour Fati et Raphinha.