FC Barcelone, PSG - Mercato : 72,5 M€ arrivent, Silva ou Neymar en vue ?

En difficulté financière, le FC Barcelone cherchait un investisseur pour racheter des parts du Barça Studios suite au retard de paiement d'Orpheus Media et de Socios.com. Ils semblent avoir trouvé un repreneur... qui serait le même que celui qui s'était désisté la semaine dernière !

Le Barça pourra inscrire ses joueurs

Le FC Barcelone va récupérer 60 millions grâce à la vente de 16% des parts de Barça Studios auprès d'un fonds allemand. Une somme auquel il faut ajouter la vente de Franck Kessie à Al-Ahli, annoncée il y a quelques minutes pour 12,5 M€. Alors que le championnat espagnol reprend ce week-end, le Barça n'avait même pas une dizaine de joueurs inscrits auprès de la Liga. Grâce à ces 60 millions, ce souci devrait être réglé puisque les recrues et les joueurs prolongés seront finalement inscrits. Et cela concernait du beau monde (Gavi, Araujo, Roberto, Pena, Alonso, Abde, Gündogan, Romeu et Martínez) !

Un soulagement pour les Catalans, qui pourraient peut-être même profiter de cette manne pour réaliser un gros coup sur le marché des transferts, type Bernardo Silva ou Neymar...

🚨 El fondo de inversión alemán sigue como primera opción para cerrar ya la palanca del FC Barcelona



💰 Fuentes de la negociación insisten que tienen muy avanzada la operación, que reportaría al Barça 60 millones por la venta del 16% de Barça Studios



✍️ @RogerTorello |… pic.twitter.com/iVBSo03ukQ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 9, 2023

FC Barcelona and Al-Ahli SC have agreed on a 12.5 million euro transfer for the player Franck Kessie. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2023

