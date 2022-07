FC Barcelone – Mercato : accord imminent pour Lewandowski, sa date de présentation déjà prévue !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le feuilleton Robert Lewandowski arrive à son terme. Le Bayern Munich et le FC Barcelone se rapproche d’un accord pour le buteur polonais. Depuis le début du mercato, ce dernier a annoncé vouloir signer en Espagne et le club catalan à fait de lui sa priorité. Un accord est imminent et le montant se dévoile.

Officialisation lundi ?

Selon les informations de “Sport“, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont proches de parvenir à un accord pour Lewandowski pour une somme aux alentours des 50 millions d’euros. Le club catalan a même commencé à préparer la présentation de Robert Lewandowski pour ce lundi.