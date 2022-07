FC Barcelone - Mercato : le bon coup de Xavi pour oublier Kounde !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone passe au plan B et semble avoir digérer l'échec Kounde. Les Catalans sont décidément prêts à mettre le même prix (plus de 50 millions d'euros), sur le défenseur central de l'Athletic Bilbao Inigo Martinez. L'espagnol figurait sur la shortlist de Xavi si Jules Kounde partait à Chelsea. Aujourd'hui Marca nous apprend que l'accord entre le défenseur espagnol et les Blaugranas est déjà trouvé.

Inigo Martinez en approche ?

Inigo Martinez (31 ans) arrivera en fin de contrat à l'été 2023 et c'est pour cela que les Basques acceptent de négocier. La clause libératoire du défenseur s'élève à 80 millions d'euros mais le club est prêt à le vendre pour moins cher plutôt que de le voir partir gratuitement l'été prochain. Marca annonce également que l'Athletic ne cèdera pas son vice-capitaine pour moins de 50 millions d'euros, en connaissance des nouvelles capacités financières des Blaugranas.

Le joueur pourrait aussi arriver libre lors du mercato estival 2023. Un accord aurait déjà été trouvé dans ce sens là.