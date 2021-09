FC Barcelone - Mercato : accord proche pour le successeur de Koeman !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ronald Koeman avait trois matches pour sauver sa place après la raclée endurée face au Bayern Munich (0-3) au Camp Nou. Il a commencé par un nul calamiteux contre Grenade (1-1), avec égalisation à la dernière seconde d'Araujo. Jeudi, le deuxième match s'est soldé par un nouveau nul, à Cadix (0-0), avec une prestation abyssale de l'équipe. Autant dire que quoi qu'il se passe demain contre Levante demain, le sort du Néerlandais est réglé.

Pour le remplacer, deux noms se détachent, ceux de Roberto Martinez et Xavi. Ce dernier, légende du club, fait l'unanimité en interne mais Joan Laporta pensait au départ qu'il était trop inexpérimenté pour diriger l'équipe et qu'il risquait de se griller. Il aurait revu sa position et serait aujourd'hui prêt à lui donner sa chance. Le quotidien Sport, qui a eu des proches de Xavi, assure qu'il est "comme un fou à l'idée de diriger le Barça". Un accord entre les deux parties est imminent.

#OpiniónSPORT 🔴



💥 Xavi quiere venir y Bob Martínez, también



🗣️ "Personas que han estado en contacto con Xavi Hernández esta misma semana confirman que el exfutbolista azulgrana anda loco por entrenar al Barça"



✍️ @jvehils https://t.co/ARliCXgf1e — Diario SPORT (@sport) September 25, 2021