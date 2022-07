FC Barcelone - Mercato : accord trouvé pour la cinquième recrue estivale !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après avoir recruté Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha et Robert Lewandowski, le FC Barcelone aurait bouclé la signature du latéral droit espagnol de Chelsea, César Azpilicueta.

Podcast Men's Up Life

Accord Barça - Chelsea pour Azpilicueta !

En effet, selon les informations du quotidien espagnol, Sport, le Barça et Chelsea auraient trouvés un accord pour le transfert de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille contre une somme comprise entre 3 et 4 millions d'euros. César Azpilicueta pourrait, comme Robert Lewandowski, procéder à sa visite médicale aux États-Unis, pays dans lequel les Blaugrana et les Blues sont actuellement en tournée estivale.

#PortadaSPORT🗞



⭐CRACK LEWANDOWSKI



🔴👋 La Roja cae en la prórroga y se despide de la Eurocopa https://t.co/OdViFGiBM3 — Diario SPORT (@sport) July 20, 2022

Pour résumer Le FC Barcelone et Chelsea seraient parvenus à un accord pour le transfert du latéral droit espagnole, César Azpilicueta, qui devrait donc devenir la cinquième recrue estivale du club blaugrana.

Fabien Chorlet

Rédacteur