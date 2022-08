FC Barcelone - Mercato : accord trouvé pour le transfert d'Aubameyang, suffisant pour inscrire Koundé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Six mois seulement après son arrivée au FC Barcelone en provenance d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de quitter le club catalan et de faire son retour en Premier League.

Koundé inscrit grâce au départ d'Aubameyang ?

Et pour cause, le Barça et Chelsea auraient trouvés un accord pour le transfert de l'attaquant gabonais à hauteur de 22 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, selon les informations de Relevo. Un départ qui devrait permettre au FC Barcelone d'inscrire Jules Koundé auprès de la Liga. Pour rappel, le club blaugrana a besoin de 20 millions d'euros pour pouvoir enfin valider l'inscription du défenseur central français, arrivé cet été en Catalogne après avoir passé trois ans au FC Séville.

Acuerdo 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 - 𝐂𝐡𝐞𝐥𝐬𝐞𝐚 por Aubameyang.



📌 Ambos clubes tienen muy avanzado el traspaso del delantero, en una operación cercana a los 22M + 5M en variables.



📌 Hay optimismo en que se pueda cerrar en las próximas horas.@tjuanmarti 🤝 @albert_roge pic.twitter.com/2UySwLi2cu — Relevo (@relevo) August 22, 2022

