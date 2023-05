FC Barcelone - Mercato : accord trouvé pour une nouvelle recrue !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone continue de préparer l’après Sergio Busquets. Ces dernières semaines, de nombreux joueurs ont été évoqués par la presse pour remplacer l’ancien international espagnol. Selon les informations de Sport, le Barça a déjà trouvé son nouveau milieu de terrain. « Rúben Neves sera l'élu. (…) Tout est très avancé », précise le quotidien sportif catalan.

Le Blaugranas attendraient le “OK“ de la Liga sur le plan de viabilité financière pour commencer à faire des mouvements sur le marché des transferts et prendre des décisions définitives. Les négociations entre les différentes parties seraient très avancées et c'est pourquoi les réunions au Barça se succèderaient.

Ansu Fati pas motivé par Wolverhampton

Les négociations dans ce dossier ne seraient pas terminées. Si les Barcelonais se voyaient bien inclure Ansu Fati dans l’opération, la tâche risque d’être compliquée. « Il ne se voit pas quitter le Barça et aller jouer à Wolverhampton malgré la pression que le club et son agent vont exercer sur lui. Pour l'instant, sa position est ferme et il attend », explique Sport.