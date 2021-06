FC Barcelone – Mercato : Agüero avait une autre priorité que rejoindre Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si en Espagne on vend la signature de Sergio Agüero au FC Barcelone comme un geste fort à l'égard de Lionel Messi, il semblerait que la réalité soit plus nuancée. Bien sûr, le « Kun » a toujours rêvé de jouer avec son ami et cela peut expliquer son choix de rejoindre la Catalogne plutôt qu'une autre destination plus lucrative... Mais cela n'explique pas tout.

«Mon fils a attendu jusqu'à la dernière minute avec Manchester City »

En effet, dans un entretien à la Radio La Red, Leonel del Castillo, le père de Sergio Agüero a fait une révélation : si son rejeton a quitté Manchester City, c'est surtout parce que les Skyblues ne voulaient plus de lui !

«Mon fils a attendu jusqu'à la dernière minute avec Manchester City, mais cela ne s'est pas produit. Il y avait plusieurs clubs qui le voulaient. Arsenal et Chelsea l'ont suivi jusqu'à la dernière minute», a lâché son paternel.

Pour résumer

Le FC Barcelone n'était qu'un plan B dans l'esprit de Sergio Agüero qui s'imaginait rempiler à Manchester City plutôt que de rejoindre Lionel Messi...