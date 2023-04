FC Barcelone – Mercato : Alba n’a aucune intention d’aller voir ailleurs !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Au FC Barcelone, Jordi Alba a tout gagné ! Cependant, cette saison, tout ne se passe pas comme prévu avec les Blaugranas. En raison de l’émergence du jeune Alejandro Baldé, l’international espagnol joue beaucoup mois. Dans un entretien accordé à The Athletic, Jordi Alba s’est confié sur sa situation et son avenir lui qui est encontrar au Barça jusqu’en juin 2024.

« J’essaie d’aider Baldé dans tout ce que je peux, lui apprendre les notions du positionnement que requiert notre poste. Je suis dans l’équipe première depuis bien longtemps. C’est important que les jeunes écoutent et essaient d’apprendre de ceux qui ont plus d’expérience. Je ressens le soutien des supporters. J’ai la confiance de l’entraîneur et de mes coéquipiers, ce qui est le plus important », a-t-il d’abord expliqué.

« J’espère que ça continuera comme ça jusqu’à mon dernier jour au Barça, qu’ils se souviennent de moi comme d’un bon joueur et d’une grande personne. Le Barça m’a tout donné. Je veux toujours tout gagner, et c’est ma mentalité à chaque fois que je commence une nouvelle saison au club. Et ce sera comme ça l’année prochaine », a confié le latéral gauche barcelonais.