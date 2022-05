FC Barcelone - Mercato : Alemany rapproche Dembélé du PSG, il n'est plus le seul !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La saison espagnole se termine ce soir avec le match du FC Barcelone contre Villarreal et l'avenir d'Ousmane Dembélé n'est toujours pas éclairci. En fin de contrat, le Français négocie depuis des mois une prolongation mais, malgré des efforts des deux côtés, les parties sont toujours trop éloignées sur le plan salarial. Une réunion de la dernière chance est prévue dans les prochains jours mais, à en croire le directeur du football du FCB, Mateu Alemany, en interview sur Moviestar, c'est plutôt mal engagé...

"Le futur de Dembélé, il n'y a que lui et ses agents pour le connaître. J'ai mon propre avis sur la question mais ça ne rentre pas en ligne de compte. Le fait que nous n'ayons pas de nouvelles de lui ? Oui, c'est exactement comme lors des six ou sept derniers mois."

On sent poindre la lassitude chez le dirigeant catalan. La prochaine réunion pourrait donc être la dernière d'autant que José Alvarez a déclaré hier soir dans l'émission El Chiringuito que Dembélé avait "un pied et demi hors du Barça". Ce serait en tout cas le message renvoyé par la direction blaugrana en coulisses.

💥 Mateu Alemany: "El futuro de Dembélé lo sabrá él y sus agentes. Yo tengo mi propia opinión personal sobre este asunto pero no viene a cuento. ¿Sin noticias suyas? Sí, igual que en los últimos 6 ó 7 meses"https://t.co/Z3rv53fRkr — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 22, 2022

Pour résumer Le directeur du football du FC Barcelone Mateu Alemany a fait le point sur le dossier Ousmane Dembélé, en fin de contrat mais qui négocie toujours une prolongation. Et ça paraît mal engagé, ce qui ferait les affaires du PSG.

Raphaël Nouet

Rédacteur