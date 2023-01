FC Barcelone – Mercato : Amrabat fâché contre la Fiorentina à cause des Blaugranas ?

S'il dispose d'un budget fortement réduit sur ce Mercato d'hiver du fait des contraintes imposées par la Liga (Mundo Deportivo évoque une enveloppe globale de 10 M€ incluant transfert et salaire), le FC Barcelone tente malgré tout de faire un coup sur la fin du Mercato... Et c'était le marocain Sofyan Amrabat (Fiorentina), qui était la priorité des Blaugranas.

Ce matin, la presse catalane s'est emballée sur une offre de prêt avec option d'achat du Barça à l'égard de la Viola. Offre balayée par le club italien, soucieux de conserver son milieu défensif jusqu'à la fin de saison.

Il semblerait toutefois que la décision des dirigeants toscans agace sérieusement le milieu de 26 ans si l'on en croit le message très énigmatique posté par Amrabat sur ses réseaux sociaux dans l'après-midi (« Allez-y maintenant. L'avenir n'est promis à personne »). Bien qu'il soit un peu tard pour un bras de fer, ce dossier de dernière minute pourrait bien laisser quelques traces... D'ailleurs, Nicolo Schira nous apprend que le Marocain ne sera pas convoqué demain pour le match contre le Torino.

