FC Barcelone - Mercato : Ansu Fati pas insensible à l'intérêt du Real Madrid ?

Hier en conférence de presse, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a été interrogé sur l'avenir d'Ansu Fati. L'ailier de 20 ans, qui a longtemps refusé de s'en aller alors que ses dirigeants l'auraient bien vendu, a décidé de partir. Le fait que son coach l'ait laissé sur le banc à Getafe (0-0) dimanche dernier est pour lui la preuve qu'il ne compte pas sur lui. D'où son envie de partir. Le Real Madrid serait intéressé, ce qui a fait réagir Xavi : "C'est une blague ?!? C'est un emblème du club, pour le présent et pour le futur".

"J'y crois. J'ai une bonne relation avec son entourage"

Faut-il croire l'entraîneur barcelonais ? Selon le journaliste d'AS Tomas Roncero, non ! Ou plutôt, c'est du côté de Fati que pourrait venir la menace : "Personnellement, ça ne me dérangerait pas qu'il vienne, parce que le Real recrute les meilleurs joueurs et qu'il est un buteur-né. Xavi le nie et ça ne plaît pas à Fati. Certes, il se mettrait une partie des supporters barcelonais à dos mais le Real attend de voir s'il veut venir. Si quelqu'un met l'argent nécessaire, le joueur va chez le rival et rien ne se passe, la vie continue. Si le Real Madrid appelle Ansu Fati, j'applaudirais à deux mains. Et j'y crois. J'ai une bonne relation avec son entourage."

💥💥 ¿Fichaje de última hora? 💥💥



🗣️ "Si el Real Madrid llama a Ansu Fati, viene dando palmas" 🗣️https://t.co/ilWvLlWGxs — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) August 19, 2023

