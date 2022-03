FC Barcelone - Mercato : après Adama Traoré, le Barça s'attaque à un nouveau joueur de Wolverhampton

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Cet hiver, le FC Barcelone a recruté Adama Traoré sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Après l'ailier droit espagnol, le club blaugrana pourrait recruter un nouveau joueur de Wolverhampton.

En effet, selon les informations du Daily Mail, le Barça aurait le milieu de terrain des Wolves, Ruben Neves, dans le viseur. Le Portugais, son agent, Jorge Mendes, et le club catalan seraient même déjà entrés en négociations. En Angleterre, Manchester United et Arsenal seraient également intéressés par l'ancien joueur de Porto, arrivé à l'été 2017 à Wolverhampton.

