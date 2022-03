FC Barcelone - Mercato : après Haaland, le Barça se prend un râteau de Salah

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Selon les informations du média allemand, SPORT1, le FC Barcelone serait hors course pour la signature de l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, cet été. Le Norvégien devrait aller au Real Madrid ou à Manchester City.

Comme nous vous l'avons relayé ce lundi, Mohamed Salah serait le plan B du club blaugrana en cas d'échec dans le dossier Erling Haaland. Mais selon les indiscrétions du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, la star égyptienne ne se verrait pas atterrir en Liga lors du prochain mercato estival et se verrait plutôt aller au bout de son contrat avec Liverpool, qui expire en juin 2023.

Mo Salah’s currently not planning for La Liga move. He’s not desperate to leave this summer - his contract expires in June 2023 when he could leave on a free, Mo’s only focused on Liverpool as of today. 🔴🇪🇬 #LFC



New contract talks still broken - it’s only up to Liverpool. pic.twitter.com/p4vRKS2U74