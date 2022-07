FC Barcelone - Mercato : après Koundé, Xavi vise un colosse de Ligue 1 à 50 M€ !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si le Séville FC a proposé d'inclure un joueur pour faire baisser son prix, le colosse de l’AS Monaco serait également sur la liste du Barça, qui cherche un gaucher pour pallier le départ de Clément Lenglet (Tottenham) et celui, probable, de Samuel Umtiti. Chelsea et Manchester United, candidat de longue date, conservent un œil sur le dossier estimé à 50 M€ par l’ASM !

Selon Sport, le défenseur international tricolore est attendu en Catalogne cette semaine pour signer son futur contrat. Et ce n’est pas fini. Selon L’Équipe, un autre colosse français serait dans les plans de Xavi pour la suite du mercato : Benoît Badiashile (21 ans) !

Plus rien ne semble arrêter le FC Barcelone au mercato. Alors qu’on pensait que l’arrivée de Robert Lewandowski serait la dernière d’envergure cet été, le club catalan serait sur le point de boucler celle d'un certain Jules Koundé (Séville FC, 23 ans).

Pour résumer

Alors que Jules Koundé et le FC Barcelone seraient d’ores et déjà tombés d’accord pour une signature au mercato estival, Xavi lorgnerait un autre défenseur central qui a fait ses preuves en Ligue 1 : Benoît Badiashile (AS Monaco, 21 ans).