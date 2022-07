FC Barcelone - Mercato : après Lewandowski, une recrue surprise pour Xavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après avoir recruté Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha et Robert Lewandowski, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter là lors de ce mercato estival et surveillerait notamment la situation du jeune milieu de terrain d'Aston Villa, Carney Chukwuemeka (18 ans).

Le Barça négocie pour Chukwuemeka

Avec l'accord de Xavi et Mateu Alemany, Jordi Cruyff travaillerait avec les dirigeants des Villans pour trouver un accord sur les bases d'un transfert, selon les informations du quotidien catalan, Mundo Deportivo. La valeur marchande de l'international U19 anglais (11 sélections), à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, est estimée à 6 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Pour résumer Le FC Barcelone a lancé les grandes manoeuvres pour recruter le jeune milieu de terrain anglais d'Aston Villa, Carney Chukwuemeka (18 ans), à qui il ne reste plus qu'un an de contrat.

