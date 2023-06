FC Barcelone - Mercato : ça coince pour l'Inter Miami avec Jordi Alba, on sait pourquoi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L’Inter Miami continue son recrutement. Après Lionel Messi et Sergio Busquets, une autre légende du FC Barcelone pourrait rejoindre la Floride : Jordi Alba. Selon Marca, la franchise de MLS serait pressante sur le dossier du latéral gauche.

La MLS colle la pression

Petit souci, la MLS impose à ses franchises de ne prendre que trois stars au-delà du Salary Cap (plafond salariale permettant plus d’équité entre les équipes). Aujourd'hui, l'Inter Miami en compte cinq (sans Alba). En 2021, l'Inter Miami avait déjà dépassé ce quota et avait eu une amende de 2M$, une réduction des allocations de 2,27 M$ sur les saisons 2022 et 2023, une amende pour le propriétaire Jorge Mas (250 000$) et la suspension pour une saison et demie du directeur sportif Paul McDonough. L'Inter Miami va donc devoir se séparer de tous ses anciens "designated players" s’ils veulent accueillir Alba, en plus de Messi et Busquets, afin de ne pas revivre le même scénario.