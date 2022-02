FC Barcelone – Mercato : après Messi et Suarez, l'Inter Miami a une nouvelle idée en tête !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2023, Sergio Busquets (33 ans) pourrait bien quitter son club de toujours dès l'été prochain. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, la MLS n'aurait pas renoncé à l'idée d'attirer la sentinelle catalane.

Si certains clubs américains ont tenté leur chance en juillet 2021 et échoués face à la volonté de Busquets de continuer avec le Barça, la donne pourrait être différente l'été prochain alors que le club sera forcément ouvert au dialogue pour récupérer quelques deniers de sa dernière année de contrat.

Selon le spécialiste Mercato italien, qui cite le journaliste catalan Xavi Campos, l'Inter Miami de David Beckham serait particulièrement intéressé pour faire de Sergio Busquets l'un de ses « designated player ». Rappelons que vendredi la franchise basée en Floride a résilié le contrat de Blaise Matuidi pour dégager une place dans son effectif...

MLS clubs are approaching Sergio Busquets since July 2021. He decided to wait and turn down the opening proposals as he only wanted to stay at Barça. 🇺🇸🇪🇸 #FCB



…but MLS clubs will try again to tempt Busquets, in particular Inter Miami - as expected & confirmed by @xavicampos ⤵️ https://t.co/nOikQdmWeW