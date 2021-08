FC Barcelone – Mercato : après Messi, un deuxième prodige de la Masia sacrifié cet été ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Si le FC Barcelone a déjà beaucoup souffert du départ de son enfant chéri Lionel Messi, le club catalan est dans l'obligation de faire des économies pour assurer sa pérennité. Comme souvent dans ce genre de situation périlleuse, la solution pourrait venir de la formation.

Comptant parmi les plus sûrs espoirs de la Masia au même titre que Pedro ou Ansu Fati, Ilaix Moriba devrait faire les frais de ce ménage nécessaire. Il faut dire que la pépite espagnole refuse de prolonger son bail au delà de 2022 avec les Blaugranas et que sa situation devient par conséquent brûlante pour Joan Laporta à moins de trois jours de la fin du Mercato.

Ilaix Moriba vers Tottenham ?

Après avoir tenté par tous les moyens pousser Ilaix Moriba à la prolongation (y compris en le menaçant de passer un an en tribune), le FC Barcelone s'est finalement décidé à vendre sa promesse. Mise à prix : 15 M€ plus bonus. Si la somme a fait fuir le RB Leipzig, pas disposé à offrir plus de la moitié de ce tarif malgré un accord contractuel déjà trouvé avec le joueur, la solution pourrait venir d'Angleterre.

En effet, SPORT explique que les Blaugranas sont déjà tombés d'accord avec Tottenham sur ces conditions financières et qu'il ne manque plus que l'aval d'Ilaix Moriba pour entériner cette vente. Une vente qui permettrait au Barça de garder la face alors que l'opération dégraissage est loin de se passer comme prévue sur les gros salaires toujours au club (Coutinho, Umtiti, etc.).