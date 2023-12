FC Barcelone - Mercato : après Raphinha, l’Arabie saoudite lorgne un autre Blaugrana !

En difficulté au FC Barcelone, Raphinha ferait partie des candidats au départ, en Catalogne, et l'Arabie saoudite est une destination possible pour l'ancien rennais. Mais le Brésilien ne serait pas le seul blaugrana ciblé par les Saoudiens.

Oriol Romeu serait aussi dans ce cas selon Ekrem Konur. Le journaliste turc révèle que le milieu défensif, qui joue de moins en moins depuis son retour au club l'été dernier, a aussi une touche en MLS. A suivre...

🔥 #EXCL | Barcelona's 32-year-old midfielder Oriol Romeu is attracting interest from MLS and Saudi Arabian clubs. 🇪🇸 🔵🔴 #FCB pic.twitter.com/8x2w4HtYHs