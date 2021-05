FC Barcelone – Mercato : après Suarez, l'Atlético Madrid prêt à détourner un autre protégé de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Lautaro Martinez de l'Inter Milan au FC Barcelone, cela avait été l'un des feuilletons de l'été dernier. Mais finalement, l'attaquant argentin, recommandé par Lionel Messi, était resté à l'Inter Milan avec qui il vient d'être sacré champion d'Italie. Son duo avec Lukaku fait des étincelles mais pour autant, l'avenir de Martinez resterait flou.

Proposé au Real, Lautaro Martinez pourrait remplacer Suarez à l'Atlético

En effet, Marca révèle qu'alors que l'attaquant souhaite rester à l'Inter, son agent tenterait de lui trouver un autre point de chute. Et en ce sens, il aurait proposé le joueur à l'Atlético Madrid et au Real Madrid, récemment. Toutefois, le club merengue n'aurait pas donné suite. Mais l'Atlético, sacré champion ce samedi, réfléchirait à cette piste. Alejandro Camaño, l'agent de Martinez, se serait réuni avec les Colchoneros et ceux-ci envisageraient une offre en cas de départ de Luis Suarez cet été. Le transfert de l'attaquant de 23 ans est évalué à 70 M€.