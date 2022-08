FC Barcelone – Mercato : Aubameyang a tranché pour son avenir, un rendez-vous est calé

Le Mercato du FC Barcelone est encore loin d’être fini. Notamment dans le sens des départs. Selon José Alvarez, Chelsea ne lâche rien pour Pierre-Emerick Aubameyang, tenu en haute estime par Thomas Tuchel. Une offre de 27 M€ est annoncée pour le Gabonais. Même si ce dernier entend rester et s’imposer en Catalogne, un retour en Angleterre le ferait réfléchir. Manchester United est également intéressé. Mais selon Fabrizio Romano, entre les Reds Devils et les Blues, c'est Chelsea qui aurait les faveurs de l'ancien stéphanois.

Rendez-vous ce jeudi avec Chelsea

Le journaliste italien précise qu'un rendez-vous entre Chelsea et le Gabonais est calé, ce jeudi soir. Il était prévu depuis le début de la semaine.

Pierre Aubameyang deal. Meeting in the next hours, scheduled since last Sunday - main focus will be on the personal terms. Lenght of contract and salary will be discussed today with Chelsea. 🚨🔵 #CFC



Right after, Chelsea will prepare their first official bid to Barcelona. pic.twitter.com/msuDbFNZuX