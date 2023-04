FC Barcelone - Mercato : Aubameyang en plan B d'un autre crack en attaque ?

En rupture de banc à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang rêve de revenir au FC Barcelone où il avait joué six mois la saison dernière. Un souhait partagé par le Barça, mais selon Fabrizio Romano, s'il est acquis que le Gabonais quittera Chelsea cet été, son retour en Catalogne est loin d'être acté.

Le journaliste italien indique que le Barça envisage son retour mais que le deal dépendra du Fair play financier. Il ajoute que Vitor Roque, le jeune attaquant brésilien de Paranaense, est l'option privilégiée par le Barça, mais que le coût de son transfert représente un sérieux frein. A suivre...

Understand Pierre Aubameyang remains in Barça list as back up striker for next season. Auba will leave Chelsea — he’d love to return to Barça. 🔵🔴 #FCB



Deal will depend on Financial Fair Play.



Vitor Roque, always been the favourite option but difficult due to high price tag. pic.twitter.com/pMY4OrCN0P