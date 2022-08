FC Barcelone - Mercato : Aubameyang prêt à faire une De Jong ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La nuit dernière, les journalistes de l'émission El Chiringuito ont débattu de l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, poussé vers la sortie par le FC Barcelone et qui a fait l'objet d'une offre de 30 M€ de la part de Chelsea. Chelsea où œuvre un Thomas Tuchel ayant adoré travailler avec lui au Borussia Dortmund entre 2015 et 2017. Selon le journaliste espagnol José Alvarez, le Barça est d'accord pour céder le Gabonais à ce prix-là. Et d'après El Mundo Deportivo, Chelsea serait prêt à s'aligner sur ses exigences salariales. Le souci, c'est que le principal intéressé n'a aucune envie de partir...

Aubameyang se sent bien en Catalogne et au FCB. Il a adoré ses six premiers mois et veut faire durer le plaisir, même si Robert Lewandowski est appelé à lui prendre sa place dans le onze. A l'instar de Frenkie De Jong, PEA ne se laissera pas faire et n'acceptera pas un transfert, surtout chez un rival historique de son ancien club, Arsenal. Les dirigeants barcelonais auraient déjà baissé les bras le concernant et essayeraient de faire partir d'autres joueurs, afin de pouvoir inscrire leurs recrues en Liga.