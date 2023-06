FC Barcelone - Mercato : Aubameyang prêt à tout pour revenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Peu utilisé dans un Chelsea décevant et dépensier cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang voudrait quitter la capitale londonienne. Le club ne souhaitant pas le conserver non plus, l’attaquant de 33 ans pourrait bénéficier d’un « geste » de la part des dirigeants des Blues. En effet, selon le Telegraph, Chelsea pourrait décider de libérer l’ancien Barcelonais de sa dernière année de contrat afin de faciliter son départ.

Aubameyang veut le Barça

L’attaquant gabonais est clair : il veut retourner en Catalogne. Selon Sport, Aubameyang aurait rejeté une proposition de Galatasaray, le média espagnol révèle également qu’il est prêt à réduire son salaire et à assumer le rôle d'attaquant remplaçant pour retourner vivre à Barcelone. Il l’aurait d’ailleurs déjà dit à Xavi Hernández, son ancien entraîneur. Le Gabonais aurait aussi reçu l'intérêt du Milan et une excellente offre de l'Arabie Saoudite. Conscient des autres options offensives du FC Barcelone, il ne se ferme pas de porte et reste à l’écoute des opportunités qui pourrait se présenter bien que sa priorité reste un retour chez les Blaugranas.