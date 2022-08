FC Barcelone - Mercato : Aubameyang vendu pour une nouvelle arrivée ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La fin de meracto estival se devait d'être agitée au FC Barcelone. Et elle l'est. Le club catalan tente, depuis des semaines, d'alléger sa masse salariale et de vendre certains joueurs, ce qui permettra, entre autres, de pouvoir aligner le défenseur français, Jules Koundé. Il se murmure que le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, en négociations avec Chelsea depuis plusieurs jours, serait par ailleurs étudié afin de faciliter un énième transfert.

En effet, et à en croire les informations du journaliste Gerard Romero, Xavi a désormais dans le viseur Juan Foyth, le latéral droit argentin de Villarreal. Attention, toutefois, le prix du joueur est tout de même estimé à 25 millions d'euros...