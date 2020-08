FC Barcelone – Mercato : Bartomeu aurait choisi la manière forte pour faire plier Lionel Messi

Et si, malgré l'intention de Lionel Messi de discuter avec le FC Barcelone, l'issue du dossier de son départ finissait par un clash XXL? L'attaquant argentin, ces dernières heures, aurait fait part de son envie de renouer le dialogue avec son club pour qu'une aventure de 20 ans ne se termine pas de manière si rude. Mais la position du président Bartomeu pourrait changer la donne.

En effet, tandis que la tendance semblait être à sa démission quelques heures après l'annonce choc de la Pulga, Josep Maria Bartomeu aurait repris du poil de la bête et décidé de mettre la pression sur Messi. Selon le journaliste de beIN SPORTS Achraf Ben Ayad, le président du FC Barcelone n'aurait finalement aucune intention d'accepter le départ de Messi.

Selon cette source, Bartomeu qui n'accepte évidemment pas la libération du contrat voulue par Messi se retrancherait même derrière la clause de 700 millions d'euros du contrat de la Pulga. De quoi tendre un peu plus les relations entre les deux parties dans les jours à venir...

(🌕) Bartomeu, is completely and definitively not going to sell Messi after his request to leave the club. @Benayadachraf #FCB 🚨🇦🇷