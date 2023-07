FC Barcelone – Mercato : bientôt libéré, Luiz Suarez a deux options pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'Inter Miami aimerait réunir le duo formé par Lionel Messi et Luis Suarez, très proches depuis leur aventure commune au FC Barcelone. Et dans cette optique, l'Uruguayen a fait une annonce qui pourrait le rapprocher de l'Argentin. Dans une conférence de presse virtuelle, Luis Suarez a en effet annoncé qu'il était parvenu à un accord avec Gremio pour rompre son contrat en décembre, à l'issue de la saison.

Ce sera Miami... ou la retraite

« Nous avons discuté avec le club pour mettre fin au contrat un an plus tôt, c'est-à-dire en décembre prochain. Le club a accepté et je les remercie. Je sens que l'année prochaine je ne pourrai pas performer à cause de mon physique et de la grande exigence que demande le football brésilien », a expliqué Suarez, qui a confirmé les contacts avec Miami mais aussi évoqué la possibilité de prendre sa retraite, à 37 ans... « Je ne sais pas si je vais continuer à jouer ailleurs ou non car j'ai un problème chronique au genou que vous connaissez tous ». A suivre, donc...

