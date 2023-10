FC Barcelone - Mercato : c'est déjà fini pour une piste bien connue de l'OM

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Nous avons relayé, dernièrement, l'information de Mundo Deportivo concernant l'intérêt du FC Barcelone pour Kaoru Mitoma. L'ailier japonais, qui a fait des misères en Europa League à l'OM, était sous contrat avec Brighton en 2024. Les Blaugranas espéraient le récupérer libre dans un an et demi ou dès l'été prochain, à condition que l'indemnité de transfert soit relativement faible. Leur intérêt s'expliquait par l'absence de pur ailier gauche dans leur effectif.

Désormais sous contrat jusqu'en 2027

Mais cette piste a fait long feu. Brighton vient d'annoncer que Mitoma avait prolongé ce vendredi jusqu'en 2027. Les Seagulls sont donc désormais en position de force pour négocier un transfert et à moins que l'ailier ne décide de mettre la pression pour partir à Barcelone, il ira au plus offrant. Donc pas chez les Blaugranas. La bonne nouvelle, c'est que son arrivée évite un casse-tête à Xavi, qui doit déjà composer avec Robert Lewandowski, Joao Félix, Lamine Yamal, Ferran Torres et Raphinha pour composer sa ligne d'attaque...

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

Kaoru Mitoma has signed a new long-term contract that runs until June 2027! ✍️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 20, 2023

Podcast Men's Up Life