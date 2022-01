FC Barcelone - Mercato : c'est fait pour Coutinho à Aston Villa, feu vert imminent pour Ferran Torres

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone devrait pouvoir obtenir le feu vert de LaLiga pour l'homologation du contrat de sa recrue Ferran Torres, débarquée lundi en provenance de Manchester City. Cette homologation était liée à un allégement de sa masse salariale de le départ de Philippe Coutinho va y contribuer. Comme prévu, le Brésilien file en prêt à Aston Villa.

Le club de Birmingham officialise l'arrivée de Coutinho sur son site. Le Brésilien est attendu dans les 48h et son prêt comporte une option d'achat.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷