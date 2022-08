FC Barcelone – Mercato : c'est officiel pour Riqui Puig, les dessous de son départ dévoilés

Riqui Puig aux Los Angeles Galaxy, c'est fait. Le FC Barcelone officialise ce jeudi soir l'accord avec le club américain. Il conserve tout de même des droits sur le joueur, avec la possibilité de le racheter mais aussi 50% sur une éventuelle plus value.

LATEST NEWS | FC Barcelona and the Los Angeles Galaxy reach agreement for the transfer of Riqui Puig