FC Barcelone – Mercato : ça bloque toujours pour Messi, le vestiaire du PSG tente sa chance !

FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Si Lionel Messi s'est entendu avec le FC Barcelone sur la base d'un contrat de cinq ans, ce dernier n'est toujours pas homologué. Au 4 août, à quatre jours du trophée Gamper et à neuf jours de la date limite pour être présent à la reprise de la Liga, la Pulga est toujours en vacances et attend patiemment que sa situation se normalise.

Le clin d'oeil de Messi au PSG

Même s'il aurait déjà dit non au PSG, un ultime cliché – posté sur les réseaux sociaux par les Argentins du club français – inquiète en Espagne. Lionel Messi passe en effet quelques jours de congés aux côtés d'une armada de joueurs du PSG : Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Marco Verratti. De quoi laisser imaginer une tentative de détournement du vestiaire francilien.

« Cette photo n'aide pas à tranquilliser les Barcelonais », estime Edu Aguirre, présentateur de l'émission El Chiringuito de Jugones, de plus en plus inquiet et qui est persuadé que la LFP espagnole ne fera aucun cadeau au Barça sur le dossier Messi.

?￯ᄌマMESSI ENCIENDE las ALARMAS



?La FOTO de Leo con 'medio' PSG, en la PORTADA de @elchiringuitotv presentada por @borja_velasco8 pic.twitter.com/hZJG14SFi6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 4, 2021