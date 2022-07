FC Barcelone – Mercato : accord imminent pour Azpilicueta !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone a déjà recruté deux joueurs lors de ce mercato estival avec les arrivées de Kessié et Christensen. Les dirigeants catalans veulent continuer sur leur lancée et d’autres arrivées sont attendues. Le défenseur espagnol César Azpilicueta est convoité pour une arrivée cet été et son arrivée se précise de plus en plus.

Une question d’heures

Selon les informations de “AS“, l’arrivée d’Azpilicueta au FC Barcelone est imminente. Les deux camps ont intensifié les discussions ces derniers jours et l’officialisation pourrait être faite dans les prochaines heures, pour qu’il puisse faire la tournée américaine à partir du 16 juillet. Le club catalan devrait débourser 3 millions d'euros dans cette opération.

🔴 Le Barça et Chelsea sont tout proches d'un accord à 3 M€ pour le transfert de César Azpilicueta !



(@10JoseAlvarez) pic.twitter.com/34J1ofZYws — BeFoot (@_BeFoot) July 7, 2022

