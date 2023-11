FC Barcelone – Mercato : ça se confirme pour le départ possible d’une recrue estivale de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ardemment désiré par Xavi qui avait fait des pieds et des mains pour obtenir son arrivée cet été et remplacer ainsi Sergio Busquets, Oriol Romeu déchante déjà au FC Barcelone. En effet, face à l’éclosion de Fermin Lopez et au retour de Pedri, l’expérimenté milieu de terrain voit déjà ses perspectives de temps de jeu se réduire en Catalogne où il fut assez peu convaincant lors de ses 15 premières apparitions.

Le DS de Girone ouvre la porte

Comme évoqué par Sport la semaine passée, Romeu (32 ans) pourrait bien rebondir dans son ancien club de Girone… où il s’était relancé avant de débarquer au Barça. Surprenant leader de Liga, le club catalan n’exclut pas un retour de son ancienne sentinelle comme l’a fait savoir son directeur sportif Quique Carcel dans la presse locale : « Le retour de Romeu ? Ce n’est pas infaisable ! »

Dès cet hiver ? Ce n’est pas complètement à exclure même si le Barça, qui a quand même déboursé 3,4 M€ pour lui signer un contrat de trois ans, ne le renverra pas gratuitement chez le modeste voisin…

Carcel (DS de Girona): "Le retour de Romeu ? C'est pas infaisable." — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) November 9, 2023

