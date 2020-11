FC Barcelone - Mercato : Messi aurait pu voir partir Griezmann plutôt que Suarez cet été !

Si les informations de la Cadena Ser sont vraies, Lionel Messi risque de péter un nouveau câble. Après celui de cet été qui l'avait conduit à demander son départ, après le coup de sang ayant suivi le transfert de Luis Suarez à l'Atlético Madrid, après celui de jeudi à son retour d'Amérique du Sud, qui a vu le fisc l'attendre à l'aéroport, celui-ci pourrait concerner Antoine Griezmann et l'ancienne direction.

Selon la Cadena Ser, donc, l'Atlético Madrid aurait proposé un échange au FC Barcelone pour faire revenir Antoine Griezmann, auteur d'une première saison calamiteuse en Catalogne. Les Colchoneros étaient prêts à envoyer Mario Hermoso, Alvaro Morata et Thomas Lemar chez les Blaugranas. Mais le président de l'époque, le très détesté Josep Maria Bartomeu, a déclaré le Français intransférable.

Et en conséquence, c'est Luis Suarez, grand ami de Messi, qui a été poussé vers la sortie, plus précisément à l'Atlético. Ce qui a fini de casser le lien entre les tauliers du vestiaire barcelonais et leurs dirigeants, conduisant à une motion de censure et, in fine, à la démission de ces derniers. Un Luis Suarez qui ne retrouvera pas le Barça ce soir, pour cause de Covid-19. Et dire que c'est Griezmann qui aurait pu croiser la route du FCB ce soir. Sûr qu'un tel scénario aurait davantage plu à Lionel Messi !

Barça are looking for a victory against Atlético Madrid that will give them morale. The loss of Suárez prevents a reunion, but at least balances the injuries of Fati and Busquets. Koeman and Messi arrive 'hot' to an empty Wanda, in which Griezmann will not hear whistles. [md] pic.twitter.com/Buhz4C29DI