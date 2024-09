FC Barcelone Mercato : ce qu'a refusé Raphinha pour s'imposer au Barça

Le Brésilien du FC Barcelone réalise un début de saison canon. A l'image de son club. Et pourtant. Comme le relaie Actualité Barça, l'ancien du Stade Rennais a décliné bon nombre d'offres au cours du mercato estival.

Ainsi Raphinha a repoussé des offres colossales, tel Al-Nassr et ses 80 millions d'euros, ou encore Al Hilal. D'autres clubs anglais auraient également approché l'attaquant qui, lui, n'avait qu'une envie : s'imposer avec Hansi Flick. C'est chose faite.

Raphinha a rejeté des offres énormes, et était déterminé à réussir au Barça.



Il a rejeté l'offre d'Al-Nassr (80 millions d'euros) avec un salaire astronomique.

Il a rejeté l'invitation de son ancien entraîneur, Jorge Jesus, à rejoindre Al Hilal. Il a dit « non » à Chelsea et à…